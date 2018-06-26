Прямой эфир

Названо время и место прощания с поэтом Дементьевым

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с поэтом Андреем Дементьевым, скончавшимся на 90-м году жизни, состоится 29 июня в московском Зале им. Чайковского. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.

Всенародно любимый поэт
Каким мы запомним Андрея Дементьева

Церемония начнется в 11:00, рассказала она ТАСС. Место похорон, по ее словам, еще не определено — «или в Москве, или в Твери».

Ранее поэт-песенник Илья Резник, комментируя смерть Дементьева, назвал покойного последним классиком. «Огромная потеря. Потому что искренний, большой российский поэт покинул нас и очень грустно смотреть вокруг сейчас», — сказал он.

Деметьев умер 26 июня. Пугач сообщила, что наиболее вероятной причиной стала инфекция. В июне поэт попал в больницу из-за проблем с работой внутренних органов, но 21 числа его выписали. По словам вдовы, он активно готовился к юбилею, который планировал отпраздновать 20 июля на своей малой родине, в Твери.

Дементьев — автор более 50 сборников стихов, а также песен, которые исполняли такие звезды советской эстрады как Людмила Зыкина, София Ротару, Вадим Муллерман и другие. Лауреат Государственной премии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Дементьева
Рубальская назвала умершего Дементьева удивительным человеком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017