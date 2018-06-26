Названо время и место прощания с поэтом Дементьевым

Прощание с поэтом Андреем Дементьевым, скончавшимся на 90-м году жизни, состоится 29 июня в московском Зале им. Чайковского. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.

Церемония начнется в 11:00, рассказала она ТАСС. Место похорон, по ее словам, еще не определено — «или в Москве, или в Твери».

Ранее поэт-песенник Илья Резник, комментируя смерть Дементьева, назвал покойного последним классиком. «Огромная потеря. Потому что искренний, большой российский поэт покинул нас и очень грустно смотреть вокруг сейчас», — сказал он.

Деметьев умер 26 июня. Пугач сообщила, что наиболее вероятной причиной стала инфекция. В июне поэт попал в больницу из-за проблем с работой внутренних органов, но 21 числа его выписали. По словам вдовы, он активно готовился к юбилею, который планировал отпраздновать 20 июля на своей малой родине, в Твери.

Дементьев — автор более 50 сборников стихов, а также песен, которые исполняли такие звезды советской эстрады как Людмила Зыкина, София Ротару, Вадим Муллерман и другие. Лауреат Государственной премии.