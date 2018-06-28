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СМИ назвали место встречи Путина и Трампа

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Кремль и Белый дом договорились, что местом проведения саммита Россия–США станет Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Fox News. 

Россия и США договорились о месте и времени проведения саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа накануне, 28 июня. Договоренность стала итогом визита в Москву советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

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По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе двустороннего саммита президенты проведут беседу в формате тет-а-тет, после чего состоится совместная пресс-конференция. Он также сообщил, что о месте и времени проведения мероприятия будет официально объявлено 28 июня. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что анонс переговоров будет сделан в 15.00 мск. 

Ранее власти Финляндии заявили о готовности предоставить площадку для встречи лидеров, если ее об этом попросят.

В июне Трамп сообщил, что намерен в ближайшее время провести встречу с Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию и заявили, переговоры лидеров двух стран могут состояться уже нынешним летом.

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