СМИ назвали место встречи Путина и Трампа

Кремль и Белый дом договорились, что местом проведения саммита Россия–США станет Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU — Fox News (@FoxNews) 28 июня 2018 г.

Россия и США договорились о месте и времени проведения саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа накануне, 28 июня. Договоренность стала итогом визита в Москву советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе двустороннего саммита президенты проведут беседу в формате тет-а-тет, после чего состоится совместная пресс-конференция. Он также сообщил, что о месте и времени проведения мероприятия будет официально объявлено 28 июня. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что анонс переговоров будет сделан в 15.00 мск.

Ранее власти Финляндии заявили о готовности предоставить площадку для встречи лидеров, если ее об этом попросят.

В июне Трамп сообщил, что намерен в ближайшее время провести встречу с Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию и заявили, переговоры лидеров двух стран могут состояться уже нынешним летом.