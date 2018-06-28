Трамп обозначил сроки и место встречи с Путиным‍

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным «примерно» во время поездки в Европу. На встрече он намерен обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Трамп уточнил, что встреча может пройти в столице Финляндии Хельсинки. Произойдет это после саммита НАТО, который запланирован на 11–12 июля в Брюсселе, передает Reuters.

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что стороны договорились о деталях проведения саммита. О его дате, времени и месте пообещали объявить в четверг, 28 июня, объяснив это договоренностью с США.

С чего всё началось

Впервые о подготовке российско-американского саммита заговорили в начале лета. 3 июня посол США в России Джон Хантсман сказал, что Трамп настроен на проведение встречи с Путиным.

После этого лидеры двух стран провели телефонные переговоры. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, они обсуждали Вену как возможное место встречи. Позже в Австрии подтвердили эту информацию.

10 июня российский президент заявил, что солидарен со своим американским коллегой по вопросу о необходимости проведения двусторонней встречи. Он пояснил, что они не обсуждали с Трампом место проведения переговоров, так как главное для них — это наполнить встречу конкретным содержанием.

А через пять дней Трамп официально объявил о том, что вскоре встретится с Путиным.

Визит Болтона

Окончательно договориться о месте и дате встречи удалось благодаря визиту в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встречался с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.

После этого Болтон рассказал, что лидеры России и США имеют схожие позиции по вопросу улучшения отношений между странами.

«Президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, выявлять области для сотрудничества», — сказал он.

Помощника президента США по нацбезопасности также спросили, вовремя ли пришел Путин на встречу, которая была назначена в Кремле на 15:00 мск.

«Я могу либо согласиться с вами и сказать, что президент действительно пришел вовремя...» — пошутил Болтон, отметив, что не хотел бы называть Путина опоздавшим.

По словам журналистов, встреча началась в 15:08 мск.

Не первая встреча

Путин и Трамп уже проводили личную встречу в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Они вели переговоры два часа. По словам Путина, темами разговора стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».

Кроме того, в ноябре 2017 года лидеры встречались на саммите АТЭС в Дананге.