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Болтон рассказал о схожих позициях лидеров России и США

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Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп имеют схожие позиции по вопросу улучшения отношений между странами.

«Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, выявлять области для сотрудничества, потому что двусторонние отношения между РФ и США важны», — приводит его слова ТАСС.

27 июня в ходе визита в Россию Болтон провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуации в Сирии и на Украине. Позднее представителя Белого дома принял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что визит советника президента США в Москву может послужить началом для улучшения российско-американских отношений.

В этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о дате и месте встречи лидеров двух стран. Подробная информация будет озвучена 28 июня. Он добавил, что переговоры Путина и Трампа пройдут в формате беседы тет-а-тет и продлятся несколько часов, после чего главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

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