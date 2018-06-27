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США надеются убедить Европу отказаться от «Северного потока – 2»

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Американские власти ведут переговоры с представителями европейских государств в надежде убедить их отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате.

«Мы активно работаем <…>, чтобы убедить европейские государства, а также европейский бизнес, что увеличение энергетической зависимости от России — это непоследовательно с тем, что мы делаем, противодействуя России», — цитирует Помпео агентство «РИА Новости».

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Госсекретарь добавил, что США считают реализацию данного проекта возможностью для России «осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе».

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

Большинство европейских стран поддерживает проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа. Так, в июне Киев назвал газопровод угрозой европейской цивилизации, на что резко отреагировали в Германии.

На данный момент ожидается разрешение на строительство от Дании.

Вашингтон требует от стран Европы отказаться от реализации проекта и грозит санкциями тем, кто продолжит участие. При этом министр финансов США Стивен Мнучин и глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе переговоров охарактеризовали проект как экономически целесообразный для Европы.

Американские власти намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ. Ранее в Госдуме проанализировали заявления Госдепа о проекте строительства.

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