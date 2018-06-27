Новак отметил перспективы сотрудничества с США в энергетике

Глава Минэнерго РФ Александр Новак встретился со своим американским коллегой Риком Перри и министром финансов США Стивеном Мнучином на полях Всемирной газовой конференции. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической области, которая «может стать драйвером развития отношений» Москвы и Вашингтона.

Так, в разговоре с Перри речь шла о возможности наращивания работ, связанных «с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках».

«В этой части есть много направлений кооперации и сотрудничества», — цитирует министра агентство «РИА Новости».

Глава российского ведомства пригласил американского коллегу приехать в октябре в Москву на Российскую энергетическую неделю — международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики.

При участии Стивена Мнучина стороны обсудили вопрос санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», противниками реализации которого являются США. По словам Новака, участники переговоров обозначили проект как экономически целесообразный для Европы, реализуемый европейскими компаниями в сотрудничестве с «Газпромом».

«Конечно, в целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей Европы в экологически чистых энергетических ресурсах перспективы реализации таких инфраструктурных проектов должны быть построены на экономической основе без различных политических оценок этого проекта», — заявил министр.

Глава ведомства заверил, что министры и в дальнейшем планируют контактировать по данному вопросу, однако подробностей сообщать не стал.

Позже в ходе брифинга Новак добавил, что Москва рассмотрит дальнейшие закупки углеводородов у Тегерана, а призывы Вашингтона отказаться от закупок иранской нефти оценит с правовой точки зрения.

Ранее 26 июня в рамках конференции обсудил энергетическое сотрудничество РФ и Евросоюза с зампредседателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство европейских стран поддерживают этот проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа, а также США, которые намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ.