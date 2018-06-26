В Госдуме обвинили США в попытке «продавить свой» газ в ЕС

Заявления Госдепа о «Северном потоке — 2» свидетельствуют о намерении Вашингтона «продавить свой» газ в Европу. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT.

«Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешёвый газ в Европу и попытками за счёт политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного», — сказал депутат, добавив, что власти США путают политику с экономикой.

Ранее 25 июня заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон считает «Северный поток – 2» несостоявшимся из-за якобы несоответствия проекта требованиям энергетической независимости стран ЕС. Оудкирк добавила, что у стран «остались рычаги, чтобы приостановить» проект, который она назвала проблемой для Европы и Украины.

По мнению Ананских, слова Оудкирк лишь подтверждают тот факт, что США стремятся протолкнуть свой газ на европейский рынок.

«Все заявления, страшилки о том, что проект несёт угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу», — добавил депутат.

Ананских отметил, что пока Дания не согласует строительство «Северного потока — 2», вероятность остановки проекта сохраняется, однако это не в интересах европейских граждан.

«Если руководство страны думает о гражданах, оно должно понимать: нужно заканчивать волокиту, чтобы европейские потребители как можно быстрее начали получать более дешёвый газ», — подытожил Ананских.

«Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять выгоду от транзита газа.

В июне в Киеве назвали «Северный поток – 2» угрозой европейской цивилизации, после чего власти Германии призвали третьи страны прекратить угрожать санкциями газопроводу.