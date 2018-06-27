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Дания намерена задержать реализацию «Северного потока – 2»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В парламент Дании внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето или задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен в ходе пресс-конференции.

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«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. <…> У меня есть сильное ощущение, что нам надо вынести этот вопрос на европейский стол переговоров для европейских стран», — цитирует Расмуссена агентство «РИА Новости».

По его мнению, обсуждение данного вопроса должно быть вынесено на общеевропейский уровень для серьезного и взвешенного анализа рисков и роли Украины как транзитера топлива.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии через  Балтийское море. Большинство европейских стран поддерживают проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа. Так, в июне украинские власти назвали газопровод угрозой европейской цивилизации. В ответ на это в Германии призвали прекратить угрожать проекту санкциями.

Недовольны строительством и власти США — в Вашингтоне рассчитывают поставлять в Европу сжиженный природный газ.

В Госдуме проанализировали заявления Госдепа о проекте строительства.

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