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Новак обсудил с Мнучином санкции против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе встречи со своим американским коллегой Риком Перри и министром финансов США Стивеном Мнучином поднял вопрос санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

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«Мы этот вопрос затрагивали и дальше по этим вопросам будем в контакте», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Новак отметил, что данный вопрос «было невозможно обойти», однако не стал сообщать об итогах переговоров.

Встреча министров состоялась на полях Всемирной газовой конференции. Ранее 26 июня в рамках мероприятия Новак обсудил энергетическое сотрудничество РФ и Евросоюза с зампредседателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство европейских стран поддерживают этот проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа, а также США, которые намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ. 

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