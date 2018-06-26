Помпео призвал США проявлять гибкость в отношениях с Россией

Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Москвой. Такой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, о чем он заявил в интервью изданию The Wall Street Journal.

Госсекретарь отметил, что «существует много вещей», в которых США не согласны с Россией, однако есть и «области, где мы находим совпадения».

«Задача госсекретаря — определить те области, в которых мы можем работать вместе, в то же время, защищая Америку от худших действий», — цитирует Помпео агентство «РИА Новости».

Он также отметил, что в течение последних 10 лет внешняя политика США заключалась в борьбе с терроризмом и борьбе за власть. В связи с этим госсекретарь призвал уделить особое внимание конфликтам США с Россией и Китаем.

При этом 22 июня Помпео в ходе разговора с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой заявлял о дестабилизирующих действиях России, не уточнив, о каких именно действиях идет речь.

25 июня делегация конгресса США заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего визита американцев в Россию.