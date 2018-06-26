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Делегация сенаторов США рассчитывает встретиться с Путиным

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Фото: TASS/ZUMA/Evan Golub
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Делегация сената конгресса США, которая прибудет в Россию в ближайшие дни, рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 25 июня, заявил один из представителей делегации республиканцев Джон Кеннеди.

«Я хочу поговорить о российском вмешательстве в наши выборы, в выборы по Brexit, в (французские президентские — ред.) выборы (на которых одержал победу Эмманюэль — ред.) Макрон, в выборы (в ФРГ, на которых победу одержала Ангела — ред.) Меркель, и Бог знает какие еще выборы», — цитирует его ТАСС.

Другой сенатор Ричард Шелби выразил надежду достигнуть взаимопонимания в переговорах, отметив, что Россия — страна, с которой стоит разговаривать, несмотря на то, что она может быть противником.

В Москве категорически отрицают все обвинения во вмешательстве в выборный процесс в США и других странах, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

22 июня о предстоящем визите сенаторов рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, в состав делегации войдут члены сената и палаты представителей, несколько сенаторов-республиканцев (Кеннеди, Ричард Шелби, и Джон Хувэн, Джон Тун, Джерри Моран, Стив Дэйнес) и конгрессмены. Антонов отметил, что впоследствии Россия рассчитывает на организацию ответного визита.

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