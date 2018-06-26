Помпео обсудил с премьером Молдавии ее «европейский выбор» и демократию

Премьер-министр Молдавии Павел Филип и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 25 июня, обсудили будущее республики. Об этом сообщил в своем релизе госдепартамент.

В ходе беседы Помпео пообещал поддержать «выбранное европейское будущее Молдовы» и призвал Кишинев проводить реформы, чтобы защитить страну от вмешательства извне.

«Свободные и честные выборы — признак демократического правительства, и они должны без политического вмешательства отражать волеизъявление граждан страны», — цитирует госсекретаря «РИА Новости».

8 мая Филип обвинил президента страны Игоря Додона в попытке изолировать республику от ЕС. По его словам, глава государства хочет «похоронить проект евроинтеграции» и закрыть границу в Европу.

В настоящее время у власти в Молдавии находится правящая проевропейская коалиция Демократической партии, которая поддерживает Филипа. Однако последние соцопросы показывают, что ее рейтинг составляет не более 8%, тогда как у Партии социалистов, неформальным лидером которой является Додон, не менее 36%.

17 мая президент Додон рассказал о желании закрыть офис НАТО по информированию в Кишиневе после парламентских выборов в Молдавии. Он напомнил, что всегда был противником вовлечения страны в противостояние Востока и Запада и не может допустить, чтобы граждан Молдавии использовали как пушечное мясо в геополитических противостояниях.