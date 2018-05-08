Молдавский премьер обвинил президента в попытке изолировать страну от ЕС

Премьер-министр Молдавии Павел Филип обвинил президента страны Игоря Додона в попытке изолировать республику от ЕС. По его словам, глава государства хочет «похоронить проект евроинтеграции» и закрыть границу в Европу.

«Это великая цель президента Додона, и он даже этого не скрывает: железный занавес между нами и Европейским союзом», — заявил Филип в интервью Moldpres.

Он призвал своих сторонников объединить усилия перед парламентскими выборами, которые намечены в Молдавии на вторую половину 2018 года. Премьер-министр также добавил, что Молдавии очень важна поддержка со стороны ЕС, которая не раз была «решающим фактором».

Речь идет об оказании республике макрофинансовой помощи в размере €100 млн, которая предусмотрена программой Евросоюза. Такая поддержка была одобрена Брюсселем в конце 2017 года уже во второй раз. Однако позднее ЕС выдвинул условия для передачи средств, среди которых соблюдение демократических стандартов во время выборов.

В настоящее время у власти в Молдавии находится правящая проевропейская коалиция Демократической партии, которая поддерживает Филипа. Однако последние соцопросы показывают, что ее рейтинг составляет не более 8%, тогда как у Партии социалистов, неформальным лидером которой является Додон, не менее 36%.

В январе 2018 года Конституционный суд страны по запросу правящей партии ограничил полномочия Додона. Право назначать новых членов правительства временно перешло к председателю парламента или премьеру. Позднее инстанция одобрила поправку, согласно которой евроинтеграция станет главным направлением развития государства, что противоречит позиции президента, выступающего за сближение с Россией.