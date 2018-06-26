США не установили для КНДР сроки по денуклеаризации полуострова

Вашингтон не стал устанавливать Пхеньяну временные ограничения по выполнению договоренностей о денуклеаризации КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью CNN.

«Я не буду устанавливать сроки, будь это два месяца или шесть месяцев, мы стремимся к продвижению, чтобы узнать, можем ли мы достигнуть тех целей, которые обозначили оба лидера (президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. — Ред.)», — заявил Помпео.

При этом он отметил, что «регулярно проверяет», достаточно ли усилий прикладывает Северная Корея для продолжения переговоров.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. Стороны подписали совместный документ, в котором говорится об обязательствах Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон в обмен на это предоставляет гарантии безопасности.

Кроме того, Трамп заверил Ким Чен Ына в намерении снять санкции с Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений. При этом Помпео заявлял, что Вашингтон не готов ослабить санкции против КНДР до полной денуклеаризации Корейского полуострова, которой американская сторона рассчитывает достичь за 2,5 года.