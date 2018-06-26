Прямой эфир
Сюжет:

США не установили для КНДР сроки по денуклеаризации полуострова

0
Фото: TASS/ZUMA/Cheng Dayu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон не стал устанавливать Пхеньяну временные ограничения по выполнению договоренностей о денуклеаризации КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью CNN.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

«Я не буду устанавливать сроки, будь это два месяца или шесть месяцев, мы стремимся к продвижению, чтобы узнать, можем ли мы достигнуть тех целей, которые обозначили оба лидера (президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. — Ред.)», — заявил Помпео.

При этом он отметил, что «регулярно проверяет», достаточно ли усилий прикладывает Северная Корея для продолжения переговоров.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. Стороны подписали совместный документ, в котором говорится об обязательствах Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон в обмен на это предоставляет гарантии безопасности.

Кроме того, Трамп заверил Ким Чен Ына в намерении снять санкции с Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений. При этом Помпео заявлял, что Вашингтон не готов ослабить санкции против КНДР до полной денуклеаризации Корейского полуострова, которой американская сторона рассчитывает достичь за 2,5 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил об отсутствии в КНДР антиамериканских вывесок
Республика Корея и КНДР обсудили восстановление военных линий связи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017