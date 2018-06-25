Республика Корея и КНДР обсудили восстановление военных линий связи

Представители оборонных ведомств Южной Кореи и КНДР обсудили возможности восстановления работы двух военных линий связи. Переговоры прошли в южнокорейском городе Пхаджу в демилитаризованной зоне.

Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Встреча на этом уровне — первая за последние семь лет. Линии спецсвязи (Западная и Восточная. — Ред.) предусмотрены для консультаций военных представителей, их задача — предотвращение вооруженных инцидентов между военнослужащими и роста напряженности.

Ранее в понедельник сообщалось, что Южная Корея и КНДР в августе проведут встречу разделенных Корейской войной родственников.

За последние месяцы отношения между КНДР и Южной Кореей с США стали меняться с резко конфронтационных в положительную сторону. В июне президент США Дональд Трамп после исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил о прекращении американо-южнокорейских военных учений.