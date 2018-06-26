Трамп заявил об отсутствии в КНДР антиамериканских вывесок

Президент США Дональд Трамп заявил, что на улицах КНДР не осталось антиамериканских вывесок — северокорейские власти убрали их, как только между Вашингтоном и Пхеньяном было достигнуто взаимопонимание. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления в Южной Каролине.

«У нас хорошее взаимопонимание [с Пхеньяном]. Они убрали антиамериканские вывески по всей Северной Корее, их больше нет», — цитирует главу Белого дома агентство ТАСС.

Ранее 24 июня Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына умным, жестким и «великим переговорщиком», к которому он испытывает доверие.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны подписали совместный документ, в котором говорится об обязательствах Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон в обмен на это предоставляет гарантии безопасности.

Кроме того, Трамп заверил Ким Чен Ына в намерении снять санкции с Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений.