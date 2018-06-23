Пентагон приостановил две программы военных учений с Южной Кореей

Соединенные Штаты приостановили две программы совместных военных учений с Южной Кореей. Учения были запланированы в ближайшие три месяца, заявили в Пентагоне.

В американском военном ведомстве уточнили, что решение было принято по результатам встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в Сингапуре.

«В целях поддержки осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в рамках координации с нашим союзником — Республикой Корея, министр обороны Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения», — говорится в сообщении Пентагона.

По словам пресс-секретаря ведомства Даны Уайт, речь идет о программе Freedom guardian («Защитники свободы») и программе военно-морского обмена. Уайт подчеркнула, что дальнейшие решения будут зависеть от развития диалога с КНДР.

Трамп после исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном заявил о прекращении американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут следовать в «правильном» направлении. По мнению президента США, учения с Южной Кореей являются «чрезвычайно дорогими и провокационными».