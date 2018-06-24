Трамп назвал главу Северной Кореи «великим переговорщиком»

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «великим переговорщиком» во время выступления перед республиканцами в Лас-Вегасе.

По его словам, Ким Чен Ын видит великое будущее для Северной Кореи, Трамп заявил, что считает его умным, жестким и великим переговорщиком, а также отметил хорошие отношения и своеобразную химию, которая сложилась у него с главой КНДР, пишет «РИА Новости».

Также Трамп добавил, что на начало его президентского срока ситуация с КНДР была сильно обострена и существовали все предпосылки для войны между странами. Однако администрации США удалось быстро добиться огромного прогресса в данном отношении.

12 июня в Сингапуре состоялись первые в истории переговоры лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны подписали совместный документ, в котором говорится об обязательствах КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон в обмен на это предоставляет гарантии безопасности.

Как стало известно позднее, в ходе того же саммита американский лидер заявил северокорейскому коллеге, что намерен снять санкции с Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений.