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Помпео вновь заявил о дестабилизирующих действиях России

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Фото: REUTERS/Wang Zhao
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Глава госдепартамента США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой НАТО и Россию, вновь назвав действия Москвы дестабилизирующими.

Среди обсуждаемых тем в заявлении госдепа повышение расходов на оборону в странах НАТО, которые поддерживают США и Португалия, укрепление европейской энергетической безопасности, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Силва и Помпео обсудили противостояние дестабилизирующим действиям России, однако на одна из сторон не смогла сказать, о каких именно действиях Москвы идет речь.

10 июня стало известно, что в итоговом коммюнике саммита G7 лидеры «Большой семерки» призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение», а также пригрозили новыми ответными мерами. «Группа семи» недовольна тем, что Россия поддерживает сирийский режим и якобы подрывает демократические системы.

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