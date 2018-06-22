Помпео вновь заявил о дестабилизирующих действиях России

Глава госдепартамента США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой НАТО и Россию, вновь назвав действия Москвы дестабилизирующими.

Среди обсуждаемых тем в заявлении госдепа повышение расходов на оборону в странах НАТО, которые поддерживают США и Португалия, укрепление европейской энергетической безопасности, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Силва и Помпео обсудили противостояние дестабилизирующим действиям России, однако на одна из сторон не смогла сказать, о каких именно действиях Москвы идет речь.

10 июня стало известно, что в итоговом коммюнике саммита G7 лидеры «Большой семерки» призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение», а также пригрозили новыми ответными мерами. «Группа семи» недовольна тем, что Россия поддерживает сирийский режим и якобы подрывает демократические системы.