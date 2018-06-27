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В МИД усомнились в способности Дании помешать «Северному потоку — 2»

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Позиция Дании не нарушит планы строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил 27 июня замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, существуют альтернативные маршруты, сообщает ТАСС. «Насколько нам известно, существует альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданны», — уточнил Грушко.

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По его словам, Дания испытывает давление со стороны США, которые пытаются продвинуть поставки собственного сжиженного газа в Европу. 

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен 26 июня заявил, что его страна может принять закон, который позволит на юридических основаниях заблокировать или отсрочить строительство газопровода.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.

Газопровод протяженностью более 1,2 тыс. км должен пройти через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй «Северного потока – 2» намечен на конец 2019 года.

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