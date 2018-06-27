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Около 30 тыс. жителей Камчатки остались без света из-за аварии на ТЭЦ

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Фото: ТАСС/Александр Петров
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Авария на ТЭЦ оставила без электроснабжения порядка 30 тыс. жителей Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

«В среду, в 17:00, из-за свища на котле ТЭЦ-2 возник дефицит мощности», — говорится в сообщении.

Городские власти обещали устранить последствия аварии и восстановить электроснабжение в течение четырех часов. Сообщается, что на каскаде Толмачевских станций и на Камчатских ТЭЦ введено дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что порядка 35 тыс. человек остались без света в результате сильного урагана в Барнауле. Удар стихии обрушился на алтайскую столицу вечером 23 июня.

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