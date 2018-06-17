Более 50 населенных пунктов на Украине отключены от энергоснабжения

55 населенных пунктов обесточены в пяти областях Украины. Как в воскресенье, 17 июня, сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны, причинами аварий стали грозы и сильный ветер.

Погодные условия ухудшились вечером в субботу, в результате в ночь на воскресенье произошло срабатывание систем защиты линий электропередачи (ЛЭП), уточняет ТАСС.

Без света остались 30 населенных пунктов в Одесской области, 11 — в Кировоградской, 8 — в Николаевской. В Черкасской области без электричества остаются жители четырех сел, в Сумской — двух.

Прошедшей зимой 16 населенных пунктов в Одесской области Украины остались без света из-за непогоды.