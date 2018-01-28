Более 15 населенных пунктов Одесской области остаются без электричества

16 населенных пунктов в Одесской области Украины остаются без света из-за непогоды. Об этом информирует пресс-центр госслужбы республики по чрезвычайным ситуациям.

«Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения ведомства.

Ранее из-за ухудшения метеоусловий на Украине были обесточены свыше 700 населенных пунктов, к 27 января их число составило более 20. В работах по восстановления электроснабжения задействованы бригады областных энергокомпаний.