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Более 500 тыс. человек в США остались без электричества из-за непогоды

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Число потребителей в США и на острове Пуэрто-Рико, отключенных из-за непогоды от электричества, сократилось за сутки с почти миллиона до полумиллиона. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, в штате Массачусетс отключены от света почти 162 тыс. домохозяйств, на острове Пуэрто-Рико — 139 тыс., в Нью Джерси — 114 тыс., в штате Коннектикут — 55 тыс., в Нью-Йорке — 38 тыс.

Отмечается, что сложнее всего восстановить электроснабжение на Пуэрто-Рико — остров еще не оправился от последствий урагана «Мария». Из-за нарушенной инфраструктуры за сутки удалось возобновить подачу электричества лишь в 13% домохозяйств.

Ураган «Мария» обрушился на остров в сентябре 2017 года. Жертвами стихии стали 64 человека. Нанесенный ущерб оценивается в более чем $1 млрд.

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