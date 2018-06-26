«АвтоВАЗ» отозвал более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray

Концерн «АвтоВАЗ» отозвал в России свыше 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray из-за проблем с подвеской. Об этом информирует пресс-служба Росстандарта.

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 7 220 автомобилей марки Lada XRAY. Программа мероприятий представлена ПАО «АВТОВАЗ», — говорится в сообщении.

Причиной отзыва стало наличие у автомобилей, реализованных с ноября 2017 года, газовых раковин в поворотном кулаке, которые были выполнены из серого чугуна вместо высокопрочного.

Специалисты проверят работу поворотного кулака на этих моделях и при необходимости заменят деталь. Ремонт осуществляется на безвозмездной основе. Владельцам отзываемых автомобилей направят уведомление в письме или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр.

Ранее компания Mercedes объявила отзыв в России 362 автомобилей Mercedes-Benz, реализованных с 2017 по 2018 годы. У этих моделей есть проблемы со спинками передних сидений.