Прямой эфир

«АвтоВАЗ» отозвал более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концерн «АвтоВАЗ» отозвал в России свыше 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray из-за проблем с подвеской. Об этом информирует пресс-служба Росстандарта.

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 7 220 автомобилей марки Lada XRAY. Программа мероприятий представлена ПАО «АВТОВАЗ», — говорится в сообщении.

С глаз долой
Советские автомобили, которые держали в тайне от народа

Причиной отзыва стало наличие у автомобилей, реализованных с ноября 2017 года, газовых раковин в поворотном кулаке, которые были выполнены из серого чугуна вместо высокопрочного.

Специалисты проверят работу поворотного кулака на этих моделях и при необходимости заменят деталь. Ремонт осуществляется на безвозмездной основе. Владельцам отзываемых автомобилей направят уведомление в письме или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр.

Ранее компания Mercedes объявила отзыв в России 362 автомобилей Mercedes-Benz, реализованных с 2017 по 2018 годы. У этих моделей есть проблемы со спинками передних сидений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Renault представила в Москве новый кроссовер
Сахалин переводят на экологически чистое топливо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017