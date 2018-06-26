Сахалин переводят на экологически чистое топливо

На Сахалине к 2025 году планируют перевести на экологически чистое топливо 20% всего автопарка и около 30% общественного транспорта. Газовые заправочные станции должны появиться в Ногликах, Тымовском и Поронайске. Об этом сообщил Евгений Токарев, исполняющий обязанности руководителя областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации. Помимо них, будут использоваться и передвижные автозаправщики — на 50–100 заправок в сутки — в Аниве, Холмске, Корсакове, Смирных, Макарове, Невельске, Долинске и Охе.

В настоящее время автомобилистам Южно-Сахалинска компенсируют до 70% затрат на оснащение автомобилей газовым оборудованием. Начиная с третьего квартала такая возможность появится и у жителей Анивского, Корсаковского, Невельского, Долинского и Холмского районов. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области.

В марте начальник отдела автомобилей специального назначения «АвтоВАЗа» Сергей Ивлев сообщил о планах по запуску в производство в 2019 году битопливного седана Lada Granta CNG. C 2014 года правительство субсидирует продажу автомобилей, работающих на газовом топливе, до 30% от стоимости машины. Это программа может помочь Волжскому автозаводу вывести автомобили, работающие на метане, в массовый сегмент рынка.