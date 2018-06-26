Прямой эфир

Сахалин переводят на экологически чистое топливо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине к 2025 году планируют перевести на экологически чистое топливо 20% всего автопарка и около 30% общественного транспорта. Газовые заправочные станции должны появиться в Ногликах, Тымовском и Поронайске. Об этом сообщил Евгений Токарев, исполняющий обязанности руководителя областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации. Помимо них, будут использоваться и передвижные автозаправщики — на 50–100 заправок в сутки — в Аниве, Холмске, Корсакове, Смирных, Макарове, Невельске, Долинске и Охе.

В настоящее время автомобилистам Южно-Сахалинска компенсируют до 70% затрат на оснащение автомобилей газовым оборудованием. Начиная с третьего квартала такая возможность появится и у жителей Анивского, Корсаковского, Невельского, Долинского и Холмского районов. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области.

В марте начальник отдела автомобилей специального назначения «АвтоВАЗа» Сергей Ивлев сообщил о планах по запуску в производство в 2019 году битопливного седана Lada Granta CNG. C 2014 года правительство субсидирует продажу автомобилей, работающих на газовом топливе, до 30% от стоимости машины. Это программа может помочь Волжскому автозаводу вывести автомобили, работающие на метане, в массовый сегмент рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин отметил преимущество газомоторного топлива перед электромобилями
В России растет количество выбросов от автотранспорта
Только за прошлый год их стало больше на 350 тыс. т

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017