Более 360 машин Mercedes-Benz отзовут в России из-за дефекта сидений

Mercedes отзывает в России 362 автомобиля из-за возможных проблем со спинками передних сидений. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz, которые были реализованы с 2017 по 2018 год. Причиной называют возможные проблемы со спинками обоих передних сидений: они могут быть не зафиксированы с правой стороны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Владельцев попавших под отзыв транспортных средств проинформируют о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр. Там машины проверят и при необходимости заменят рамы спинки переднего левого и правого сидений. Работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.

15 июня Mercedes объявил об отзыве более 9 тыс. машин в России из-за проблем с подушками безопасности.