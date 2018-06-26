Прямой эфир

Более 360 машин Mercedes-Benz отзовут в России из-за дефекта сидений

0
Фото: Global Look Press/Uli Deck
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Mercedes отзывает в России 362 автомобиля из-за возможных проблем со спинками передних сидений. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz, которые были реализованы с 2017 по 2018 год. Причиной называют возможные проблемы со спинками обоих передних сидений: они могут быть не зафиксированы с правой стороны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Владельцев попавших под отзыв транспортных средств проинформируют о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр. Там машины проверят и при необходимости заменят рамы спинки переднего левого и правого сидений. Работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.

15 июня Mercedes объявил об отзыве более 9 тыс. машин в России из-за проблем с подушками безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стритрейсерша Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes-Benz
«АвтоВАЗ» отзывает почти 40 тыс. автомобилей из-за проблем с электрикой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017