«АвтоВАЗ» отзывает почти 40 тыс. автомобилей из-за проблем с электрикой

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве 38,808 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с электрикой. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины Lada 4x4, которые были реализованы с июня 2017 года по июнь 2018 года. Причиной назвали «возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески», сообщает телеканал «360».

Специалисты проверят отозванные машины и оборудуют дополнительными хомутами крепления жгута, а также проведут диагностику целостности изоляции.

Владельцы машин будут проинформированы о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр. Ремонт будет проведет за счет компании.

В мае сообщалось, что «АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora.