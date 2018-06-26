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Стритрейсерша Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes-Benz

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Скандально известная гонщица Мара Багдасарян, лишенная прав в 2016 году, разместила объявление о срочной продаже двухдверного автомобиля S-класса марки Mercedes-Benz.

Как сообщается на странице стритрейсерши в Instagram, машина была выпущена в 2015 году и имеет пробег 47 тыс. км. Стоимость авто она оценила в 7,5 млн рублей.

 

В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав по требованию прокуратуры. Указывалось, что стритрейсерша по медицинским показаниям не может управлять транспортными средствами, так как у нее была диагностирована посттравматическая эпилепсия с частыми припадками. Несмотря на запрет, после этого девушку неоднократно ловили за рулем авто. Так, в ночь на 31 марта ее остановили на Ленинградском проспекте Москвы.

Мара Багдасарян — одна из фигуранток резонансного дела о гонках на Gelandewagen. Участники инцидента за неповиновение полиции были приговорены к общественным работам и административным арестам. С ноября 2016 года в отношении Багдасарян было рассмотрено более 70 административных протоколов, составленных за уклонение от исполнения административного наказания. 

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