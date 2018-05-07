Прямой эфир

Эксперт оценил вероятность возвращения прав Маре Багдасарян

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат Тимур Маршани оценил шансы скандальной гонщицы Мары Багдасарян на возвращение водительского удостоверения. По данным СМИ, девушка пытается оспорить решение о пожизненном лишении прав в Дорогомиловском суде Москвы.

«Вернуть водительское удостоверение будет практически невозможно», — заявил адвокат, которого цитирует «Пятый канал».

По словам Маршани, девушка уже неоднократно оспаривала решение мирового судьи в части лишения ее водительского удостоверения. Тем самым она практически реализовала всё свое право на оспаривание решения суда.

Адвокат добавил, что в дальнейшем из-за сложившейся ситуации могут быть приняты «достаточно эффективные меры к тому, чтобы ее полностью изолировать от участников дорожного движения».

Как уточняют журналисты, иск Мары Багдасарян будет рассмотрен судом 18 мая. 

В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Несмотря на решение инстанции, ее неоднократно ловили за рулем и выписывали штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мара Багдасарян просит ГИБДД вернуть ей права
Мару Багдасарян снова оштрафовали за езду без водительских прав

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017