Эксперт оценил вероятность возвращения прав Маре Багдасарян

Адвокат Тимур Маршани оценил шансы скандальной гонщицы Мары Багдасарян на возвращение водительского удостоверения. По данным СМИ, девушка пытается оспорить решение о пожизненном лишении прав в Дорогомиловском суде Москвы.

«Вернуть водительское удостоверение будет практически невозможно», — заявил адвокат, которого цитирует «Пятый канал».

По словам Маршани, девушка уже неоднократно оспаривала решение мирового судьи в части лишения ее водительского удостоверения. Тем самым она практически реализовала всё свое право на оспаривание решения суда.

Адвокат добавил, что в дальнейшем из-за сложившейся ситуации могут быть приняты «достаточно эффективные меры к тому, чтобы ее полностью изолировать от участников дорожного движения».

Как уточняют журналисты, иск Мары Багдасарян будет рассмотрен судом 18 мая.

В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Несмотря на решение инстанции, ее неоднократно ловили за рулем и выписывали штрафы.