Мара Багдасарян поборется с ГИБДД за право водить машину

Пожизненно лишенная водительских прав стритрейсерша Мара Багдасарян подала в суд на один из отделов московского ГИБДД по экзаменационной работе, передает агентство «РИА Новости».

«Она просит признать незаконным отказ в выдаче ей прав и вернуть ей водительское удостоверение», — рассказала пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Татаруля. Суд будет рассматривать иск 18 мая.

Мара Багдасарян стала одной из фигуранток резонансного дела о лихачах на Gelandewagen. В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией и получить удостоверение сможет только с согласия врачей. Несмотря на решение суда, ее неоднократно ловили за рулем и выписывали штрафы.