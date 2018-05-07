Прямой эфир

Мара Багдасарян поборется с ГИБДД за право водить машину

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожизненно лишенная водительских прав стритрейсерша Мара Багдасарян подала в суд на один из отделов московского ГИБДД по экзаменационной работе, передает агентство «РИА Новости».

«Она просит признать незаконным отказ в выдаче ей прав и вернуть ей водительское удостоверение», — рассказала пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Татаруля. Суд будет рассматривать иск 18 мая.

Мара Багдасарян стала одной из фигуранток резонансного дела о лихачах на Gelandewagen. В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией и получить удостоверение сможет только с согласия врачей. Несмотря на решение суда, ее неоднократно ловили за рулем и выписывали штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мара Багдасарян требует у ГИБДД разрешения вернуться за руль
Мара Багдасарян выполнила положенные 200 часов работ в Твери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017