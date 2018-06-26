Renault представила в Москве новый кроссовер

Компания Renault показала новый кроссовер, премьера которого пройдет в августе 2018 года на Московском автосалоне. Об этом сообщает официальный сайт корпорации.

Автомобиль сохранит узнаваемый стиль марки, который был представлен в России моделью Koleos. Новинка обещает стать «прорывом» в массовом сегменте, поскольку предлагает инновационные решения для российского авторынка, сообщает телеканал «360». Отмечается также, что Россия станет первой страной, где начнется производство и продажа новой глобальной модели Renault.

Новый кроссовер Renault поставят на конвейер московского завода. Его выбрали в качестве первой индустриальной площадки из-за высоких стандартов качества и производственных процессов. С учетом локализации производства, эксперты ожидают, что новинка будет иметь конкурентоспособную цену.

В мае 2018 года сообщалось, что «АвтоВАЗ» может выпустить Lada 4х4 на платформе Renault–Nissan.