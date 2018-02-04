Renault рассекретила новые версии Kwid в стиле Marvel

Французская автомобильная компания Renault выпустила сразу две специальные модификации бюджетного кроссовера Renault Kwid, оформленные в стиле комиксов от Marvel.

Теперь модельная линейка кроссовера по мотивам «Мстителей» для индийского рынка, помимо «Халка», пополнилась модификациями в стиле «Железный человек» и «Капитан Америка».

Новинки созданы на базе комплектации Kwid Live For More Reloaded 2018, которая отличается радиаторной решеткой с хромированными вставками, цветными акцентами на легкосплавных дисках, боковыми зеркалами с серебристыми накладками, а также рейлингами на крыше. Специальные версии Kwid Iron Man и Captain America получили соответствующую своим героям окраску кузова и характерную символику.

Официальная презентация обновленной линейки Renault Kwid Marvel Avengers пройдет 5 февраля.