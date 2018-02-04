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Компания Nissan запустила программу автокредитования в России

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ezra Acayan
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Японский производитель Nissan запустил программу автокредитования в России.

Особые условия распространяются на все дилерские центры бренда до конца февраля 2018 года.

Кредит с названием «Простые числа» позволяет приобрести модели Nissan Almera, Nissan Terrano или Nissan Murano от 7% на 36 месяцев.

На тот же срок, но на 8% можно купить Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

Кроме того, до конца февраля приобретателю своего первого автомобиля или семейной машины дилеры Nissan предлагают кредит в размере 10% от стоимости транспортного средства, пишет «Автостат».

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