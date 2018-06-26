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Врачей в Мурманской области наказали за неоказание помощи ребенку

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Прокуратура в Мурманской области проверила Кандалакшскую больницу в связи с обращением родителей подростка. Мальчик, пострадавший на спортивных занятиях, не получил необходимого лечения.

Подросток получил травму во время тренировки по самбо. Он обратился к врачам, и те неверно провели диагностику по результатам рентгенологического обследования. Медики располагали данными о том, что в плечевом суставе ребенка есть изменения при повторной травме, полученной через несколько дней, но не назначили новый рентген. При этом повторное обращение мальчика в больницу не зафиксировано в документах, пишет ИА «Би-порт».

Родители не раз просили дать направление на госпитализацию подростка в Мурманск. В итоге им пришлось обратиться в региональный минздрав для решения вопроса.

По факту выявленных нарушений прокуратура провела проверку. По ее итогам два врача привлечены к дисциплинарной ответственности.

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