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Врача в Башкирии будут судить за смерть ребенка после неверного диагноза

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении хирурга, поставившего неверный диагноз двухлетнему ребенку в Башкирии. Мальчик скончался, не получив необходимую помощь.

По данным следствия, 55-летний врач Аскинской районной больницы осматривал мальчика с жалобами на боли в животе. Ребенку было назначено лечение, и его отправили домой. В тот же день вечером состояние малыша начало ухудшаться, его госпитализировали. На следующий день мальчик умер, сообщает «МедиаКорСеть».

Результат судебно-медицинской экспертизы показали, что при своевременном оказании помощи и правильном диагнозе ребенок мог выжить. В отношении хирурга было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Материалы уголовного дела переданы в суд.

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