Врача в Ростовской области осудили за смерть новорожденного ребенка

В Ростовской области вынесен приговор в отношении врача-гинеколога. Его признали виновным в смерти новорожденного.

По данным следствия, заведующий отделением акушерства и гинекологии во время родов не принял своевременное решение о кесаревом сечении. В итоге ребенок появился на свет с развившейся асфиксией. Впоследствии это привело к смерти младенца, сообщает RostovGazeta.

По решению суда врач приговорен к ограничению свободы сроком 1,5 года. Кроме того, на восемь месяцев он лишен права заниматься медицинской деятельностью.

Как сообщал портал iz.ru, в Челябинской области возбуждены уголовные дела по факту гибели младенцев от кишечной инфекции. Медицинских работников подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Роддом, где заразились малыши, закрывали на дезинфекцию.