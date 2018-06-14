Пациент заплатит за оскорбление врача новгородский скорой помощи

Суд Боровичского района Новгородской области принял решение в пользу сотрудницы станции скорой помощи, которая пожаловалась на оскорбившего ее местного жителя. Обидчик должен заплатить 20 тыс. рублей.

Как сообщает Новгород.ру, инцидент произошел в октябре 2017 года. Фельдшер бригады скорой помощи приехала на вызов к двухлетнему ребенку. Она сделала укол малышу и предложила его госпитализировать.

Однако это не понравилось отцу ребенка. Он принялся оскорблять женщину, высказывая сомнения в ее профессионализме, и продолжал это делать даже в присутствии полицейских, которых вызвали медики.

Фельдшер посчитала, что мужчина унизил ее и причинил ей нравственные страдания. Врач подала на обидчика в суд и потребовала взыскать с него компенсацию. Суд удовлетворил ее требования в полном объеме.