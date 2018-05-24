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Возбуждены дела после смерти новорожденных от инфекции в Магнитогорске

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Два уголовных дела возбуждены по результатам проверок лечебных учреждений Магнитогорска Челябинской области, где новорожденные скончались от кишечной инфекции. Медработников подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Ситуацию изучают Роспотребнадзор и региональный минздрав.

Роддом с 16 мая закрыли на дезинфекцию, так как трое младенцев заразились кишечной инфекцией. 12 мая в лечебном учреждении скончалась девочка, поступившая в тяжелом состоянии из родильного дома, 16 мая умер новорожденный мальчик, выписанный накануне. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Как писал портал iz.ru, акушер-гинеколог из ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница» в Тульской области получил два года ограничения свободы по делу о смерти новорожденного ребенка из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В сентябре 2017 года медработник, несмотря на просьбы 27-летней пациентки, слишком поздно начал делать кесарево сечение. Малыш родился с тяжелой асфиксией и прожил всего два дня.

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