Врача осудили за смерть новорожденного в Тульской области

Акушер-гинеколог из ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница» в Тульской области признан виновным в смерти новорожденного ребенка по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В сентября 2017 года медработник, несмотря на просьбы 27-летней пациентки, слишком поздно начал делать кесарево сечение. Малыш родился с тяжелой асфиксией и прожил всего два дня, сообщает ИА «Тульские новости». Акушер получил два года ограничения свободы. Также врачу запретили заниматься медицинской деятельностью на полтора года.

В России снизилась материнская и младенческая смертность. Показатели в прошлом году опустились на 27 и 8,3% соответственно по сравнению с 2016-м. Уровень материнской и младенческой смертности стал рекордно низким за всё постсоветское время. Это результат реализации проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям», считают в Минздраве.