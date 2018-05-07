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Младенческая смертность снизилась в Московской области

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Подмосковье в I квартале 2018 года снизился уровень младенческой смертности. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В январе-марте 2018 года, по данным Росстата, младенческая смертность снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщает НСН, снижению показателя поспособствовало открытие новых центров материнства и детства в прошлом году.

Такие учреждения функционируют в Наро-Фоминске, Щелкове, Раменском, Коломне, Сергиевом Посаде. В I квартале текущего года там появились на свет больше 4 тыс. детей. Кроме того, более 11 тыс. новорожденных прошли в этих центрах лечение.

В апреле 2018 года Минздрав назвал регионы с самой низкой и самой высокой смертностью.

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