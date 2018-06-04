Ранее судимый пациент избил врача в уфимской больнице

В одной из больниц Орджоникидзевского района Уфы буйный пациент избил врача, сделавшего ему замечание. Нападение произошло во время вечернего обхода.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Башкирии, дежурный врач услышал шум в одной из палат. Там один из больных приставал к медсестрам, нецензурно ругался, угрожал физической расправой. Медик пытался поговорить с нарушителем спокойствия, но тот накинулся на мужчину и несколько раз ударил его в лицо.

Коллеги пострадавшего нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством 45-летний житель Ишимбая, информирует «МедиаКорСеть».

Ранее портал iz.ru писал, что житель Владивостока предстал перед судом за покушение на убийство медсестры, своей бывшей сожительницы. Она была инициатором его административного ареста. В январе мужчина напал на нее в кабинете поликлиники и попытался убить, нанеся множество ударов отверткой.