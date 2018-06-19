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Семья в Омске обвиняет врачей в угрозе заражения менингитом

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Жительница Омска опасается, что ее дочь заразилась менингитом из-за врачей. Девочку положили в одну палату с больным подростком в больнице.

По словам женщины, ее двухлетнюю дочь госпитализировали с гнойной ангиной. У девочки наблюдалась высокая температура, начался сильный насморк. В детской клинической больнице ее поместили в инфекционное отделение. Врачи заверили, что в палату не попадут дети с подозрением на менингит. На следующий день подростку, который находился в одной палате с девочкой, стало хуже, он жаловался на сильную головную боль, рвоту и предобморочное состояние. Позже медики выставили ему диагноз «менингит», сообщает ИА «Город55».

Всех, кто был в контакте с мальчиком, поместили в карантин на две недели. Теперь мама девочки требует, чтобы Минздрав провел проверку в лечебном учреждении для установления причин, почему подростку изначально не выставили правильный диагноз.

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