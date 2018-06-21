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«Врачей без границ» обвинили в использовании услуг проституток

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Фото: msf.org
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Сотрудники международной гуманитарной организации «Врачи без границ» пользовались услугами местных проституток во время своей работы в Африке. Об этом сообщила вещательная корпорация «Би-би-си».

Бывшие сотрудницы организации рассказали о том, что подобная практика была очень широко распространена. Кроме того, в некоторых случаях местные жители получали медикаменты в обмен на предоставление услуг интимного характера.

Экс-сотрудница «Врачей без границ» также отметила, что подобные случаи происходили в таких странах, как Кения и Либерия, передает ТАСС.

В феврале этого года организация признала 24 случая сексуальных домогательств со стороны своих сотрудников. Сообщалось, что все инциденты были зафиксированы в 2017 году. В общей сложности руководство «Врачей без границ» получило 146 жалоб на недопустимое поведение ее сотрудников.

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