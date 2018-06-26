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Силуанов назвал размер средней пенсии в 2024 году

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Средний размер пенсии в России увеличится до 20 тыс. рублей к 2024 году. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тыс рублей», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 1».

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По словам первого вице-премьера, сейчас правительством рассматривается введение налоговых стимулов, которые позволят гражданам самостоятельно увеличить размер пенсии за счет индивидуального пенсионного капитала. Среди подобных мер - уменьшение налогов на доходы физических лиц.

Ранее 25 июня министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Известиям» рассказал, что средний размер пенсии в течение 2019 года составит 15 тыс. 400 рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о схеме повышения пенсий в случае внесения изменений в пенсионное законодательство.

16 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста, который был одобрен 14 июня.

Предполагается, что проект закона об изменениях в пенсионное законодательство будет рассмотрен в первом чтении 19 июля. Так, предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. На данный момент эти параметры составляют 60 и 55 лет соответственно.

По мнению главы Партии пенсионеров Николая Чеботарева, повышение пенсионного возраста поспособствует росту размера пенсий

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