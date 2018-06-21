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Пенсии в 2019 году проиндексируют на 7%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пенсии в России в 2019 году будут проиндексированы на 7%. Об этом в четверг, 21 июня, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

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«Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе», — сказал министр на заседании Госдумы, передает «РИА Новости».

Силуанов напомнил, что ранее пенсии индексировались на уровне инфляции предыдущего года. По итогам 2018 года ожидается инфляция в 3%. 

«В следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий», — добавил он, отметив, что сейчас это является основной задачей.

По словам министра, необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и законе о федеральном бюджете. 

Ранее 21 июня Минтруд предложил пересмотреть систему доплат малоимущим пенсионерам. 

Для того, чтобы увеличить размер пенсий в России, 14 июня правительство рассмотрело вопрос о повышении пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на пенсию может составить 65 лет (вместо 60), для женщин — 63 года (вместо 55). Повышение планируют производить постепенно до 2034 года.

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