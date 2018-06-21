Пенсии в 2019 году проиндексируют на 7%

Пенсии в России в 2019 году будут проиндексированы на 7%. Об этом в четверг, 21 июня, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе», — сказал министр на заседании Госдумы, передает «РИА Новости».

Силуанов напомнил, что ранее пенсии индексировались на уровне инфляции предыдущего года. По итогам 2018 года ожидается инфляция в 3%.

«В следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий», — добавил он, отметив, что сейчас это является основной задачей.

По словам министра, необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и законе о федеральном бюджете.

Ранее 21 июня Минтруд предложил пересмотреть систему доплат малоимущим пенсионерам.

Для того, чтобы увеличить размер пенсий в России, 14 июня правительство рассмотрело вопрос о повышении пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на пенсию может составить 65 лет (вместо 60), для женщин — 63 года (вместо 55). Повышение планируют производить постепенно до 2034 года.