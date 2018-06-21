Лидер Партии пенсионеров поддержал пенсионную реформу

Повышение возраста выхода на пенсию в России будет способствовать росту пенсий, считает председатель Партии пенсионеров Николай Чеботарев.

Главное – продуманное проведение реформы с широким общественным обсуждением, заявил он ТАСС.

«Оно (повышение возраста. — Ред.) не для повышения возраста, а для того чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», — сказал Чеботарев.

По мнению лидера Партии пенсионеров, если отказаться от пенсионной реформы, то через несколько лет «будет совсем плохо».

«Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше», — заявил Чеботарев.

14 июня правительство рассмотрело вопрос об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, с тем чтобы обеспечить рост пенсий темпами, опережающими инфляцию.