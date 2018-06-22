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В Госдуме рассказали о механизме повышения пенсий с 2019 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы Ольга Баталина рассказала о схеме повышения пенсий с 2019 года в случае внесения изменений в законодательство. По ее словам, это будет происходить в рамках действующего механизма индексации.

Баталина напомнила, что, согласно существующим правилам, 1 февраля каждого года страховая пенсия повышается на уровень фактической инфляции за предыдущий год. В связи с этим зимой 2019 года выплаты увеличат на уровень инфляции за 2018 год.

По ее словам, второй этап повышения пенсий проходит 1 апреля. Выплаты увеличиваются на темп роста доходов пенсионного фонда.

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«Весь тот объем средств, который будет накоплен в результате проведения изменений пенсионной системы, будет доплачен с 1 апреля», — пояснила депутат, которую цитирует «РИА Новости».

Баталина сообщила, что таким образом в среднем за год неработающий пенсионер получит дополнительно к своему доходу 12 тыс. рублей.

«Это средняя величина, она зависит от размера заработной платы, которую получал человек, его трудового стажа», — добавила Баталина.

Госдума может рассмотреть проект закона об изменениях в пенсионное законодательство в первом чтении 19 июля. Предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти параметры составляют 60 и 55 лет соответственно.

Глава Партии пенсионеров Николай Чеботарев сообщил, что повышение возраста выхода на пенсию в России будет способствовать росту пенсий.

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