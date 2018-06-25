Кремль не склонен сгущать краски вокруг идеи повышения пенсионного возраста

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски по поводу восприятия в обществе изменения пенсионного законодательства. По его словам, эту инициативу правительства надо еще обсуждать.

«Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая, очень резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению», — заявил представитель Кремля в понедельник, 25 июня.

Песков добавил, что глава государства Владимир Путин не принимал участия в экспертных обсуждениях по этой теме.

14 июня глава кабмина Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста. В итоге было предложено повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет (вместо 60) для мужчин и до 63 лет (вместо 55) для женщин. Планируется, что это будет происходить постепенно с 2019 года до 2034 год.

Подробнее об инициативе «Известиям» рассказал глава Минтруда Максим Топилин.