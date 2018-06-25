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Глава Минтруда назвал новый пенсионный возраст конкурентоспособным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал «Известиям» о причинах повышения пенсионного возраста в стране.

По его словам, главная цель реформы — «экономическая необходимость». «За последние годы серьезно выросла продолжительность жизни. Решение можно принимать, когда выросла продолжительность жизни, и мы планируем добиваться дальнейшего роста», — сказал Топилин.

Кроме того, чиновник считает, что реформа не затронет рынок труда. По экспертным оценкам, в связи с изменениями в пенсионной системе возникают риски для двух групп граждан: люди предпенсионного возраста будут работать дольше, а выпускники вузов не смогут трудоустраиваться.

«Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», — добавил Топилин.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда»

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