Глава Минтруда назвал новый пенсионный возраст конкурентоспособным

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал «Известиям» о причинах повышения пенсионного возраста в стране.

По его словам, главная цель реформы — «экономическая необходимость». «За последние годы серьезно выросла продолжительность жизни. Решение можно принимать, когда выросла продолжительность жизни, и мы планируем добиваться дальнейшего роста», — сказал Топилин.

Кроме того, чиновник считает, что реформа не затронет рынок труда. По экспертным оценкам, в связи с изменениями в пенсионной системе возникают риски для двух групп граждан: люди предпенсионного возраста будут работать дольше, а выпускники вузов не смогут трудоустраиваться.

«Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», — добавил Топилин.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда»